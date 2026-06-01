В Самарской области на трассе столкнулись Renault Sandero и КамАЗ

Столкновение было встречным Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области на 1154 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Renault Sandero и КамАЗ Kompas-5. Авария произошла утром 1 июня в Исаклинском районе. Есть пострадавшие. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Столкновение было встречным. Сотрудники службы провели аварийно-спасательные работы, отключили аккумуляторы и стабилизировали транспортные средства», — говорится в сообщении.

Сигнал о ДТП поступил в пожарно-спасательную часть № 118 в 4:15. На место выехал дежурный караул из четырех человек на одной машине. Также вызвали скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции. По факту аварии полиция проводит проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

