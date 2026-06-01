Самарских студентов предупредили о схемах мошенников при поступлении в вузы

Под ударом могут оказаться онлайн-репетиторы и их ученики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области жителей предупредили о мошеннических схемах, связанных с поступлением в вузы. Злоумышленники используют стресс и спешку абитуриентов и их родителей. Об этом сообщают «Известия» .

«Мошенники под видом сотрудников деканата требуют зарегистрироваться в некой образовательной среде. При созвоне они просят включить демонстрацию экрана, чтобы помочь в регистрации, но на самом деле пытаются получить доступ к «Госуслугам»», - говорится в сообщении.

Также ожидается рост числа атак через фишинговые ссылки для подтверждения оплаты или проведения занятий. Под ударом могут оказаться онлайн-репетиторы и их ученики. Также прогнозируется увеличение числа поддельных образовательных площадок и личных кабинетов абитуриентов. Мошенники предлагают школьникам гарантированные высокие баллы на экзаменах в обмен на личные данные.

Еще одна схема — целевой фишинг через мессенджеры, фейковые сайты вузов и «Госуслуг», а также вредоносные файлы со списками поступивших. Жителям советуют проверять любую информацию только на официальных сайтах учебных заведений и не переходить по подозрительным ссылкам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал