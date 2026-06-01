В Самарской области подвели итоги предварительного голосования

«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование, в нем поучаствовали более 10 миллионов человек. Партия подвела примерные итоги. Об этом сообщил председатель Дмитрий Медведев.
«Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Кто не пройдет на следующий этап, не должен расстраиваться. Вы — наш передовой отряд», — сказал Медведев.
По его словам, предварительное голосование прошло без нарушений. В Самарской области в этом году будут избираться депутаты Госдумы и Губдумы. Довыборы пройдут в ряде муниципалитетов. Региональный оргкомитет допустил до предварительного голосования 396 кандидатов.
