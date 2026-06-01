Жителям Самары разъяснили, как оплачивается невыход на работу из-за угрозы БПЛА

Жители не всегда могут добраться до места работы

В Самарской области невыход сотрудника на работу из-за объявления беспилотной или ракетной опасности можно рассматривать как простой. Такое разъяснение дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.РФ» в апреле 2026 года.

«В данном случае речь идет о простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Время простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада», — говорится в ответе Роструда.

Из-за угроз жители не всегда могут добраться до места работы или приступить к обязанностям. Согласно Трудовому кодексу, простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Оплата рассчитывается пропорционально времени простоя. Разъяснения касаются ситуаций, когда сотрудник не может выйти на смену или покинуть укрытие из-за действующей опасности.

