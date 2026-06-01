Самарцы за свой счет отремонтировали 16 ям на дорогах Куйбышевского района

Местные жители решили сами заняться ремонтом ям. Фото: Алексей Томчук

В мае 2026 года в Самаре местные жители решили сами отремонтировать ямы на автомобильных дорогах Куйбышевского района. Горожане купили холодный асфальт и за один день избавили проезжие части от 16 ям. Об этом сообщил общественник Алексей Томчук.

По словам мужчины, он писал обращение по поводу ремонта в мэрию Самары, однако власти ответили, что работы будут выполнены только в случае выделения денежных средств из бюджета и то согласно сформированному администрацией района перечню проездов, имеющих потребность в ямочном ремонте.

В результате местные жители решили не ждать выделения средств и сами заняться ремонтом ям. Состояние проездов удалось улучшить у домов № 61 и № 63 по Пугачевскому тракту. Также работы провели на Саратовском переулке.

