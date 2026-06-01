Горячей воды не будет в части домов Самары с 6 по 19 июня.

В Самаре 6 июня 2026 года стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей. Он затронет жителей Промышленного, Кировского и Куйбышевского районов. Им придется в течение двух недель посидеть без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

Так, с 6 по 19 июня запланированы гидравлические испытания третьей тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В этот период будет приостановлено ГВС в домах и организациях, расположенных в границах улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Московского шоссе, Георгия Димитрова, проспекта Кирова, Губанова, Солнечной, Ново-Вокзальной и Силовой.

С 6 по 19 июня также проведут гидравлические испытания теплосетей от котельной Куйбышевского района Самары. Горячей воды в эти две недели не будет в домах и предприятиях, расположенных в границах Пугачевского тракта, улиц Грозненской, Бакинской, Придорожной и Молодежного переулка. Горячую воду в дома жителей Самары вернут после завершения ремонтных работ.

«Опрессовка тепловых сетей проводится ежегодно после завершения отопительного сезона. Трубопроводы проверяют повышенным давлением холодной воды. Это помогает выявить слабые участки теплосетей и своевременно провести их замену», - отмечают в ресурсоснабжающей компании.

Энергетики призывают самарцев не находится рядом с трубами наземной прокладки, не оставлять в охранных зонах теплотрасс авто и другое имущество, а также напомнить детям об опасности игр вблизи теплосетей и мест проведения ремонта.

