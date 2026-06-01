Российская молодежь выбирает вклады с ежедневным начислением процента

Российская молодежь предпочитает получать проценты по вкладам каждый день Фото: Архив "КП".

Интерес молодежи к банковским накопительным продуктам бьет рекорды. Финансово грамотные россияне в возрасте от 14 до 25 лет все чаще выбирают счета, которые позволяют видеть результат своих накоплений не раз в месяц, а ежедневно. Пассивный доход перестал быть абстракцией - молодые люди хотят управлять деньгами в реальном времени.

По данным ВТБ, объем средств на накопительных счетах клиентов возрастом 14-25 лет уже превысил 60 млрд рублей. Средний чек молодого вкладчика вырос на 11% с конца 2025 года и составляет более 71 тыс. рублей. При этом база банка в этом сегменте превышает 4 млн человек.

Банки, в свою очередь, реагируют на этот запрос, расширяя линейки продуктов для разных возрастных категорий. Так, по словам члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, банк запускает накопительный счет для молодежи с ежедневной выплатой процентов.

«Мы видим, что молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность, поэтому запустим накопительный счет с ежедневной выплатой процентов, – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. - Это позволит им не ждать месяц для получения прибыли, а сразу использовать свой доход. Помимо доходности, продукт работает и на формирование привычки к сбережениям, а также на повышение финансовой дисциплины».