В Самаре создали безопасный метод синтеза компонентов для лекарств и материалов

Метод представляет собой идеальный баланс между эффективностью и экологичностью Фото: СамГМУ

В Самаре ученые разработали безопасный метод получения компонентов новых лекарств и материалов. Разработка пригодится в фармацевтике, электронике и производстве одежды. Об этом сообщает СамГМУ.

«Разработанный метод представляет собой идеальный баланс между эффективностью и экологичностью. Он открывает прямой путь к созданию более чистых фармацевтических субстанций, снижает себестоимость производства и делает синтез сложных лекарственных соединений более безопасным», — рассказал заведующий лабораторией новых медицинских материалов и технологий Андрей Соколов.

Авторами метода стали Андрей Соколов и Илья Иванов. Они создали экологичный способ получения 1,3,4-оксадиазолов без токсичных растворителей и агрессивных кислот. В работе ученые применили алюминиевые металл-органические каркасы. Они работают как крошечные губки. Они ловят, разделяют и перерабатывают нужные молекулы. Катализатор можно извлечь и использовать повторно.

