Денис Паслер с рабочим визитом посетил завод «Хромпик» в Первоуральске

В ходе рабочего визита губернатор осмотрел цеха химпредприятия / Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полипласт»

29 мая в Первоуральске прошла рабочая встреча губернатора Свердловской области Дениса Паслера, председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Шамсутдинова и генерального директора АО «Хромпик» Александра Кожухаря. Ключевой темой обсуждения стала инвестиционная программа проекта по модернизации предприятия по производству химических хромовых соединений, рассчитанного на 2024–2027 годы.

«Реализация приоритетного инвестиционного проекта по модернизации производственного комплекса – это наглядный пример того, что Средний Урал, как промышленный центр страны, продолжает успешно укреплять и наращивать индустриальные мощности. Полностью завершить эту работу на предприятии планируют к 2027 году. Важно уделить особое внимание экологичности производства – эту задачу обсудили с руководством предприятия», – рассказал Денис Паслер.

Модернизация обеспечила переход на новую технологию – бескальциевый метод производства монохромата натрия. Благодаря этому достигается снижение количества шлама на 23% и класса отхода до малоопасного, что позволяет перерабатывать отходы производства с последующей трансформацией в новые виды продукции.

«На сегодня достигнуты существенные результаты: закуплено оборудование, строительство инженерной инфраструктуры с запуском нового энергоцентра выполнено более чем на 70%. Уже реализуется первый этап замкнутого оборотного цикла водоснабжения производства», – отметил Александр Шамсутдинов.

Особое внимание на встрече было уделено социально-экономическому развитию региона. За последнее время численность сотрудников завода выросла на 69%. Предприятие реализует масштабную социальную программу, включающую предоставление компенсаций и льгот для персонала, обучение в сотрудничестве с УрФУ и Первоуральским политехникумом.

Вклад предприятия в развитие городской среды не ограничивается производством. Предприятие активно развивает и спортивную инфраструктуру: отремонтированы стадион «Хромпик» и Ледовый дворец спорта. Компания поддерживает профессиональный и детский спорт, раннюю профориентацию, систему здравоохранения и культуру. Проводятся мероприятия по благоустройству микрорайона Хромпик.

