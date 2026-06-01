В Тольятти водитель Lada Vesta сбил мотоциклиста без прав

Мотоциклиста осмотрели врачи Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти на улице Спортивной 31 мая в ДТП пострадал 35-летний мотоциклист. Он не имел права управления транспортным средством. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель автомобиля Lada Vesta при перестроении не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Ducati Monster 797. Мотоциклист двигался в прямом попутном направлении», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в 16:52 возле дома № 1 по улице Спортивной. 46-летний водитель Lada Vesta ехал со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Маршала Жукова. После столкновения мотоциклиста осмотрели врачи. Ему рекомендовали амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

