Более 250 млн рублей направят на помощь детям по итогам «Зеленого Марафона»

В этом году забег объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России / Фото: greenmarathon.sberbank.ru

По итогам «Зеленого Марафона» на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей перечислят на лечение маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Еще более 65 млн рублей пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства, сообщает пресс-служба Сбербанка.

По данным организаторов, в этом году забег объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России. Специально к забегу банк подготовил уникальную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, преодоленный участниками марафона, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса.

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» направит пожертвования в детские медицинские центры по всей России, включая новые территории. Поддержку получат учреждения, где помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентам, которым необходима трансплантация костного мозга. Среди них — НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Институт онкологии им. Р. М. Горбачевой, Детская областная больница в Екатеринбурге, медицинские центры Уфы, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

По информации организаторов, на собранные средства будут закуплены жизненно необходимые лекарства — антибиотики, противогрибковые и таргетные препараты, а также современное медицинское оборудование. Все это поможет врачам эффективнее бороться за здоровье и жизнь маленьких пациентов.

Как рассказали в банке, 65 млн рублей пожертвований, собранных с помощью онлайн-платформы, помогут открыть программы подготовки к школе для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут ребятам раскрыть способности, обрести уверенность в себе, найти друзей и легче адаптироваться к новой среде.

