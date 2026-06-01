В Самарской области наказали мужчину за взятку в РЭО ГИБДД

Схему вскрыли правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, который дал взятку за получение российских водительских прав. Мужчина является лицом без гражданства в РФ. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

«Факты противоправной деятельности двух сотрудников были выявлены оперативниками собственной безопасности», — прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

Как установил суд, мужчина перевел 15 тысяч рублей посреднику. Деньги предназначались должностным лицам РЭО ГАИ УМВД по Самаре. За взятку мужчине должны были заменить национальное удостоверение на российское в обход закона. Он не имел законных оснований для пребывания на территории РФ. На мужчину завели уголовное дело о даче взятки. Самарский облсуд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Экс-сотрудников МВД судят отдельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал