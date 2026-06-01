Более 6 тысяч человек приняли участие в забеге на набережной в Самаре

Самарская набережная в минувшие выходные стала настоящим центром спорта, добра и семейного настроения / Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В субботу, 30 мая 2026 года, в Самаре состоялся «Зеленый Марафон». Забег, который прошел на набережной Волги, объединил 6,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным организаторов, на забеге были представлены дистанции на любой уровень: 4,2 км, 10 км для подготовленных спортсменов и 420 м для юных участников, а также инклюзивные забеги. Одним из самых возрастных бегунов стал 71-летний Виталий Молодкин. Для него этот забег стал пятым.

Средства, собранные в рамках «Зеленого Марафона», пойдут на благотворительность. Деньги направят на спасение детей с онкологией, сердечно-сосудистыми и другими критическими заболеваниями. Средства поступят в медицинские учреждения и центры по всей России.

«Благодаря собранным средствам и каждому километру дистанции мы сможем еще сильнее поддержать тех, кто в этом особенно нуждается – это главная цель праздника-«марафона». Мы пишем его историю и движемся вперед!», - сказала председатель Поволжского банка Сбера Наталия Цайтлер.

