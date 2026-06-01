В Самаре пройдет международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»

За годы проведения турнира участвовали около 3000 молодых спортсменов

В Самаре с 5 по 6 июня пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет «Новая высота». Соревнования состоятся во Дворце спорта имени Высоцкого. Они посвящены памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Об этом сообщает администрация Самары.

«На турнир приедут борцы из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Первый день соревнований начнется с предварительных поединков в 10:00. Полуфиналы состоятся в 19:30. На второй день пройдут утешительные схватки и бои за бронзу. Финальные поединки начнутся в 14:00 и 16:45, а торжественная церемония открытия — в 15:00.

Также команды примут участие в эстафетах по борьбе, дзюдо и самбо. Турнир проводится ежегодно, он вырос из всероссийского до международного уровня. За годы проведения в нем участвовали около 3000 молодых спортсменов.

