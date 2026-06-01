В Самаре застройщик самовольно захватил более 380 квадратов чужой земли

Площадь превысила законную на 382,14 квадратных метра

В Самаре прокуратура потребовала от застройщика убрать ограждение строительной площадки за пределы его участка. Компания захватила почти 400 квадратных метров чужой земли. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Надзорное ведомство внесло представление директору юридического лица. После принятых мер нарушения устранили. Ограждение привели в соответствие с границами законно принадлежащего застройщику участка», — рассказали в прокуратуре.

Строительная компания возводила жилой дом с подземным паркингом. Она привлекала средства дольщиков. Но ограждение объекта вышло за границы участка. Фактически используемая площадь превысила законную на 382,14 квадратных метра. После представления прокуратуры застройщик все исправил.

