На улице сверкает и громыхает.

В понедельник, 1 июня, Самару настигла непогода – на город обрушился ливень с сильным ветром и грозой. Светопредставление началось примерно после часа дня.

О дожде сообщают жители Промышленного, Ленинского, Кировского и других районов Самары. За окном слышатся раскаты грома и сверкают яркие молнии. Из-за сильного ветра деревья выгибаются в разные стороны чуть ли не до земли.

Видео: Ирина Синегубова Гроза и ливень накрыли Самару днем 1 июня

По данным Приволжского УГМС, в начале недели сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, грозы, усиление ветра. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Также синоптики дали прогноз на первый месяц лета. Так, в июне средняя температура прогнозируется 18,1...20,3 градусов. Это на 0,2-0,3 градуса ниже средних многолетних значений.

