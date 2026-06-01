Двое детей и один взрослый погибли в лобовом ДТП в Самарской области

Еще трое пострадали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека. Двое из них — дети 10 и 8 лет. Еще трое пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«На место ДТП выехал начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД региона. Сотрудники продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии», — рассказали в полиции.

Авария произошла в Сергиевском районе возле села Черновка. Столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer. По предварительным данным, удар был лобовым. Полицейские выясняют причины и виновников ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал