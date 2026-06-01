В Самарской области задержали мужчину с 2 кг наркотика

36-летнего мужчину задержали с поличным Фото: УФСБ России по Самарской области

В Самарской области сотрудники службы задержали мужчину с крупной партией наркотиков. У него изъяли 2 кг наркотического вещества. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

«Участник преступной группы причастен к организации канала поставки и сбыта запрещенных веществ. Он распространял их через тайники-закладки на территории региона и других областях», — рассказали в ведомстве.

36-летнего мужчину задержали с поличным. Он является гражданином РФ. В отношении него завели уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

