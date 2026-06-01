В МВД опровергли массовые проверки пожилых водителей в Самаре с 1 июня

Напротив, сотрудники ведомства оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Недавно в интернете опубликовали якобы достоверную информацию о том, что с 1 июня в Самаре сотрудники Госавтоинспекции начнут массово останавливать пожилых водителей для проверок. Однако в МВД ее опровергли и пояснили, что никакого целенаправленного преследования за этой категорией жителей не планировалось.

«Эта новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники ведомства оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», – рассказали в ведомстве.

Самарцев попросили не распространять дезинформацию и доверять только достоверным источникам. Напомним, двое детей и один взрослый погибли в лобовом ДТП в Самарской области.

