В Самаре пройдет праздничная литургия и крестный ход в честь 175-летия епархии

2 июня 2026 года пройдут праздничные мероприятия в честь 175-летия Самарской епархии. Божественную литургию возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Об этом сообщает Покровский кафедральный собор Самары.

«После литургии состоится крестный ход от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия на Речном вокзале», — говорится в сообщении.

Божественная литургия начнется в девять утра в Покровском кафедральном соборе. Он находится на улице Ленинской, 75А. Крестный ход стартует в 11:00 от собора. Мероприятие приурочено к юбилею епархии, которая 175 лет служит Богу, церкви и людям.

