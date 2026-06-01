В Самарской области прокуратура проводит проверку смертельного ДТП с детьми

Пострадавших доставили в больницу Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области произошло смертельное ДТП, по данному факту прокуратура проводит проверку. На трассе М-5 «Урал» столкнулись два легковых автомобиля «Хендай» и «Митсубиси». Погибли три человека, в том числе дети. Еще трое пострадали. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В Сергиевском районе на месте аварии работу правоохранителей координирует прокурор Михаил Лотхов. Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — рассказали в надзорном ведомстве.

ДТП произошло 1 июня 2026 года на 1080 км федеральной трассы у села Черновка. Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Прокуратура взяла на контроль ход уголовного дела. Обстоятельства аварии устанавливаются.

