В Самарской области могут ввести единый стандарт зарплат для медработников

Принятие законопроекта позволит повысить социальную защищенность медицинских работников.

Группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект, устанавливающий единый федеральный стандарт оплаты труда для всех медицинских работников. Документ от 27 мая предлагает закрепить в законе «Об основах охраны здоровья граждан» норму, согласно которой зарплата медработника при полностью отработанной месячной норме не может быть ниже 150% от средней заработной платы по региону.

«Принятие законопроекта позволит повысить социальную защищенность медицинских работников, создать единый федеральный минимальный стандарт оплаты труда медицинских работников, снизить отток кадров из государственных и муниципальных медицинских организаций, повысить привлекательность работы в первичном звене здравоохранения, в сельской местности и в малых городах, обеспечить более устойчивое кадровое обеспечение медицинских организаций», – написано в пояснительной к документу.

Согласно действующим нормам зарплата врачей имеющих высшее медицинское или иное высшее образование должна составлять 200% от средней по региону, а среднего медперсонала – 100%. Законопроект не отменяет эти показатели, а дополняет их минимальной федеральной гарантией. Сейчас законопроект направлен в Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

