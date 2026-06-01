Детский лагерь «Орленок» снова открыли в Самаре в 2026 году

«Орленок» был основан в 1942 году. Фото: гордума Самары

В 2026 году в Красноглинском районе Самары после продолжительного простоя открылся детский лагерь «Орленок». Организация в Прибрежном уже распахнула свои двери для ребят. Об этом сообщили в гордуме.

«Инфраструктура современного «Орленка» отвечает требованиям комфортного и безопасного отдыха. На территории есть пять жилых корпусов и один для персонала, здание санатория «Космос» с номерами повышенной комфортности», – рассказали в пресс-службе.

Также работают спортивные комплексы Малая и Большая Олимпия с футбольным и баскетбольным полями, турниками и др. В лагере предусмотрены смены «Время первых: служи Отечеству» и «Космическая верфь».

Напомним, «Орленок» был основан в 1942 году для детей сотрудников завода. В Куйбышеве он находился на 8-й просеке, но с 1962 года его переместили в поселок Прибрежный. Лагерь закрывали из-за технического состояния инженерных сетей и строительных конструкций. Самарцы долгое время просили его открыть.

