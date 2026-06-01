Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2026 11:22

Здание больницы горит на площади 1600 кв. м в Самарской области 1 июня

В Самарской области тушат серьезный пожар
Екатерина ПАВЛОВА
Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

1 июня в 07:14 в селе Августовка Большечерниговского района Самарской области загорелось неэксплуатируемое здание больницы. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«Пожару присвоили ранг 1-БИС. К тушению привлекли расчеты пожарно-спасательной части №132 и добровольную пожарную команду. Всего на месте работают 21 человек. В 08:52 пожар локализовали. Пострадавших, к счастью, нет», – рассказали в пресс-службе центра.

По имеющейся информации, работы по ликвидации пожара продолжаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал