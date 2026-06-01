Здание больницы горит на площади 1600 кв. м в Самарской области 1 июня

1 июня в 07:14 в селе Августовка Большечерниговского района Самарской области загорелось неэксплуатируемое здание больницы. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«Пожару присвоили ранг 1-БИС. К тушению привлекли расчеты пожарно-спасательной части №132 и добровольную пожарную команду. Всего на месте работают 21 человек. В 08:52 пожар локализовали. Пострадавших, к счастью, нет», – рассказали в пресс-службе центра.

По имеющейся информации, работы по ликвидации пожара продолжаются.

