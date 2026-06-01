Вторая фаза ремонта путей на ул. XXII Партсъезда / Вольской стартовала в Самаре

На перекрестке улиц XXII Партсъезда и Вольской обновляют трамвайные пути и переезд / Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре стартовала вторая фаза ремонта трамвайных путей и переезда на пересечении улиц XXII Партсъезда и Вольской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

На ремонтируемом участке действует частичное ограничение движения. Оно касается автомобилей, СИМов и общественного транспорта. До 5:00 4 июня участок трамвайной линии будут закрывать с 20:00 до 5:00. То есть трамваи №№ 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23 будут ходить там только днем.

Троллейбус № 15 в направлении ж/д вокзала временно ездит Московскому шоссе, как и троллейбус № 4, а в направлении завода «Металлург», - по своей привычной схеме. Автобусы №№ 9, 30, 99, 126с, 126ю и 213 объезжают участок по улице XXII Партсъезда с разворотом на перекрестке с улицей Ставропольской, затем возвращаются на улицу XXII Партсъезда и далее едут по своим трассам.

Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

