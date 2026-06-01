В Самаре все загородные лагеря готовы к летнему сезону

Ремонтные работы завершились в срок Фото: администрация Самары

В Самаре 11 загородных детских лагерей готовы к летнему сезону. Ремонтные работы завершились в срок. Первые ребята заедут на смену уже 1 июня, в День защиты детей. Об этом сообщает администрация города Самары.

«Особое внимание уделили вопросам безопасности. С сотрудниками провели инструктажи, отработали алгоритмы действий. Например, стеклопакеты усилили бронепленкой. В нештатной ситуации она предотвратит дождь из осколков стекла», — сказал глава Самары Иван Носков.

Глава города проверил лагеря вместе с уполномоченной по правам ребенка, представителями Роспотребнадзора, МЧС и МВД. В лагере «Мужество» отремонтировали асфальт и установили новый корпус на 52 места. В «Волжском Артеке» открыли 5 мастерских и отремонтировали бассейн, пищеблок и спальные корпуса.

В «Олимпе» смонтировали современные сантехнические модули. В «Золотой рыбке» обновили полы и душевые. Лагерь «Салют-2» в этом году не открыли из соображений безопасности. Также в июне заработают 194 школьных лагеря с дневным пребыванием. В них примут более 15,5 тысяч детей.

