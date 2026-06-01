В Самарской области мужчина насмерть забил сожительницу из-за ревности

От полученных травм женщина скончалась на месте

В Самарской области будут судить мужчину по обвинению в убийстве сожительницы. В Ставропольском районе женщина погибла от множественных ударов. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«13 декабря 2025 года житель региона в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанес женщине не менее 50 ударов руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Тело 36-летней женщины нашли 14 декабря 2025 года в одном из сел Ставропольского района. Ранее мужчина уже применял к ней насилие. Уголовное дело поступило в суд 28 мая 2026 года. Мужчине продлили арест до 27 августа. Первое судебное заседание назначено на 24 июня 2026 года в 14:30.

