Детский лагерь «Салют-2» в Новокуйбышевске не будет работать в 2026 году

В «Золотой рыбке» восстановили асфальт, отремонтировали полы в холле и душевые. Фото: Иван Носков

В 2026 году в целях безопасности детский лагерь «Салют-2», который расположен в районе Новокуйбышевска, решили не открывать. Однако в Самаре в этом году откроется 11 лагерей, в которые заедут более 10 тысяч детей. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«Мы проверили готовность лагерей к приему детей, особое внимание уделили безопасности. С сотрудниками провели инструктажи, отработали действия на все случаи. Стеклопакеты усилили бронепленкой – в нештатной ситуации она предотвратит «дождь» из осколков», – рассказал глава города.

Перед началом сезона во всех лагерях прошли ремонты разной сложности. Например, в «Золотой рыбке» восстановили асфальт, отремонтировали полы в холле и душевые. Для «Олимпа» закупили два сантехнических модуля, сделали текущий ремонт корпусов, медпункта, столовой и спортивного зала.

