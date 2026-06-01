НовостиОбщество1 июня 2026 12:34

С начала 2026 года в Самарской области произошло 388 природных пожаров

В Самарской области произошло девять лесных пожаров
Екатерина ПАВЛОВА
Пожары сухой травы часто происходят из-за человеческого фактора: оставленные без присмотра костры, выброшенные окурки и преднамеренные поджоги.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В Самарской области с начала года произошло 388 природных пожаров. Общая площадь возгораний сухой травы превысила 20 гектаров. Кроме того, за этот период в регионе случилось девять лесных пожаров, в которых огонь распространился на 24 гектара. Об этом сообщает МЧС по Самарской области.

«Пожары сухой травы часто происходят из-за человеческого фактора: оставленные без присмотра костры, выброшенные окурки и преднамеренные поджоги. В летний период риск таких пожаров возрастает из-за увеличения числа людей на природе. Они опасны для жизни, имущества и здоровья, особенно для людей с заболеваниями дыхательной системы», – рассказали в ведомстве.

Самарцев призывают не сжигать сухую траву, не бросать непотушенные спички и окурки в траву и аккуратно обращаться с огнем. При обнаружении поджога нужно попытаться остановить его, а при обнаружении пожара – потушить его самостоятельно, но если не получается, нужно немедленно позвонить по номеру 112 и сообщить об очаге возгорания.

