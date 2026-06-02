Самарские нефтепереработчики сразились на профессиональном поприще

В конкурсе оценивали знание теории и точность выполнения практических заданий. Фото АО «КНПЗ»

В этом году свои профессиональные знания и умения показывали 78 заводчан. Как и в 2025-м, безусловным чемпионом по количеству участников стал цех №1. Причем, структура побила даже собственный рекорд: если в прошлом году на испытания заявились 17 человек, то в этом – 26! Вместе с количеством конкурсантов растет и конкуренция: иногда победителя от «серебряного» призера отделяли всего полбалла. Жюри отметило, что с каждым годом среди заводчан растет мастерство, а знания теории производства становятся более глубокими. Трое участников второй год подряд удерживают пальму первенства в своих номинациях. Звание «Лучшего по профессии» подтвердили слесарь по КИПиА Сергей Кадышев, электрогазосварщик Анатолий Азимов и лаборант химического анализа Елизавета Мудрецова. Также непревзойденными в своем деле стали слесарь по ремонту технологических установок Алексей Шумаков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Михаил Сысолин, машинист технологических насосов Максим Сергеев, машинист компрессорных установок Сергей Кутищев, оператор товарный Данила Кымсов и оператор технологических установок Андрей Шиборин. Все они в конце лета отправятся в Ангарск, где представят завод на финальном этапе конкурса.