В Самарской области ожидаются грозы, шквалистый ветер и град 2 июня

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 2 июня местами по Самарской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, сильный дождь и возможен град. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий. Не прячьтесь около стен домов – с крыш может падать шифер и другие кровельные материалы. Ни в коем случае не стойте за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Опасно находиться под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам», – рассказали в ведомстве.

Хозяйственные вещи с балконов и дворов лучше убрать в дом или подвал. Сухие деревья, которые могут упасть на жилье, стоит обрезать. Автомобиль рекомендуется поставить в гараж. Если гаража нет – парковаться стоит подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру «112».

