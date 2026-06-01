В Самаре около двух тысяч человек сдали первое ЕГЭ 1 июня

Пункты проведения экзаменов работали на базе 13 общеобразовательных учреждений и 9 пунктов на дому. Фото: администрация Самары.

1 июня в Самаре прошли первые ЕГЭ. Около 2 тысяч выпускников 11-х классов, студентов колледжей и техникумов сдали первые экзамены по химии, истории или литературе. Пункты проведения экзаменов работали на базе 13 общеобразовательных учреждений и 9 пунктов на дому. Об этом сообщает администрация Самары.

«Единый государственный экзамен – важный рубеж в жизни каждого школьника, серьезное испытание и одновременно первый шаг во взрослую жизнь. От всей души поздравляю тех, кто уже сдал сегодня свои первые экзамены. Впереди еще испытания, но не переживайте – верьте в себя, опирайтесь на знания, которые вы получили, и все обязательно получится. Желаю удачи каждому выпускнику Самары!» – рассказал мэр Самары Иван Носков.

В этом году особое внимание уделили мерам безопасности. В случае нештатной ситуации и объявления сигнала «Внимание всем» до начала экзамена он будет перенесен на более позднее время. Если сигнал прозвучит во время проведения ЕГЭ, всех участников переведут в безопасное помещение, которое оборудовано в каждой школе. Также все пункты оснащены металлоискателями и системой онлайн-видеонаблюдения.

