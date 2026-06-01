Наказание настигло через 23 года: суд вынес приговор убийце самарского предпринимателя

Суд приговорил самарца к 10 годам колонии строгого режима.

В Самаре вынесли приговор по делу об убийстве на рынке в 2003 году. Тогда один из предпринимателей лишился жизни из-за отказа платить за покровительство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все произошло в октябре 2003 года на рынке в Советской районе Самары. В то время еще процветали бандитизм и рэкет. В один из дней к коммерсанту пришел мужчина и потребовал деньги за покровительство при ведении торговли. Однако тот отказался.

«Получив категорический отказ, преступник достал карабин «Сайга-12К» и выстрелил в левую голень потерпевшего, а затем ударил прикладом оружия по голове», - рассказали в прокуратуре.

Предпринимателя госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Тогда было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с вымогательством, совершенное общеопасным способом». Однако наказание преступника настигло только спустя почти 23 года. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

