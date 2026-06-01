В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начали регистрировать пассажиров по биометрии

Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем – на борт самолета.

Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково 1 июня прошли регистрацию и посадку на борт по биометрии через сервис Центра биометрических технологий. ВТБ обеспечил пассажирам возможность сдать биометрию прямо в зале вылета.

Новая возможность появилась в преддверии ПМЭФ-2026 и действует на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой. Специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию, будет работать летом в аэропорту Пулково.

Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем – на борт самолета. Сдать подтвержденную биометрию пассажиры могут и заранее – в отделениях банка. После этого достаточно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте авиаперевозчика и привязать свои данные к билету.

Как отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, активное внедрение биометрии на авиатранспорте скоро получит развитие.

