Крупные банки опустили ставки по ипотеке на частные дома

Май 2026 года показал рост спроса на рыночные кредиты на ИЖС более чем на 20%

Крупнейшие российские банки на фоне сигналов ЦБ начали постепенное снижение ставок по рыночным программам ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), опуская их ниже психологической отметки в 20%. Финансовые организации и девелоперы фиксируют взрывной рост заявок и предупреждают: сезонное окно возможностей для заемщиков сокращается.

Одним из первых о переломе тренда заявил ВТБ. Как сообщили РБК в пресс-службе банка, май 2026 года продемонстрировал рост спроса на рыночные кредиты на ИЖС более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке связывают это с уходом выжидательной позиции граждан.

«Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что клиенты больше не ждут идеального момента. Заемщики сами говорят, что ставки снижаются, и пора действовать. Главное — не упустить сезон», — прокомментировал ситуацию в преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Пройдя пиковые значения на уровне 21–22% годовых в начале года, рыночные ставки по кредитам на строительство домов к концу весны опустились в диапазон 18–19,5%. Основной драйвер — адаптация банков к ожиданиям по траектории ключевой ставки ЦБ во втором полугодии. Снижение составило 1,5–3 п.п. с начала года. При сохранении текущего инфляционного тренда к осени участники рынка допускают снижение до 16–18%.

