Самарский спортсмен выиграл в чемпионате Союзного государства по фехтованию

В финальном бою он встретился с Павлом Пузанковым из Курской области и выиграл в один укол со счетом 15:14. Фото: правительство Самарской области.

В Минске стартовал розыгрыш открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов». В соревнованиях мужчин-рапиристов победу одержал спортсмен сборной России и Самарской области Антон Бородачев. В финальном бою он встретился с Павлом Пузанковым из Курской области и выиграл в один укол со счетом 15:14. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Бронзовые награды чемпионата взяли еще двое россиян – Вячеслав Митеничев из Нижегородской области и самарец Кирилл Бородачев», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ЦСК ВВС занял девятое место по посещаемости матчей в ВХЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал