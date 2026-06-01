НовостиСпорт1 июня 2026 14:20

Самарский спортсмен выиграл в чемпионате Союзного государства по фехтованию

Антон Бородачев и Кирилл Бородачев из Самарской области взяли медали на соревновании по фехтванию
Екатерина ПАВЛОВА
Фото: правительство Самарской области.

В Минске стартовал розыгрыш открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов». В соревнованиях мужчин-рапиристов победу одержал спортсмен сборной России и Самарской области Антон Бородачев. В финальном бою он встретился с Павлом Пузанковым из Курской области и выиграл в один укол со счетом 15:14. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Бронзовые награды чемпионата взяли еще двое россиян – Вячеслав Митеничев из Нижегородской области и самарец Кирилл Бородачев», – рассказали в ведомстве.

