В России появится детский онлайн-банк

Осенью 2026 года специально для детей и подростков от 6 до 14 лет в России запустят онлайн-банк, где ребята смогут самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26) сообщила первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Согласно анонсу, юные клиенты получат доступ к переводам по номеру телефона, оплате покупок по QR-коду и мобильной связи. В приложение встроят чат-бота, адаптированного под детские вопросы о финансах, и «умную ленту» — она будет предупреждать о мошеннических схемах, предлагать обучающие игры и советы, как накопить на мечту.

Для подростков старше 14 лет готовят механизм «второй руки»: если сумма покупки превысит заранее заданный лимит, операция потребует одобрения законного представителя.

«Наше приложение будет расти вместе с ребенком — и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», — прокомментировала Скоробогатова.

