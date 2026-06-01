На двух начальников самарской исправительной колонии завели уголовные дела

Начальник оперативного отдела получил от осужденного взятку за общее покровительство и попустительство по службе

Начальник одной из самарских исправительных колоний покровительствовал одному из заключенных, разрешая ему пользоваться средствами мобильной связи и осуществлять другую запрещенную деятельность. Еще один работник учреждения – начальник оперативного отдела – получил от осужденного взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Об этом сообщает УФСИН по Самарской области.

«В отношении начальника колонии завели уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий, а в отношении начальника оперативного отдела по статье за получение взятки», – рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

