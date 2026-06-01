Почти 300 тысяч самарцев приняли участие в предварительном голосовании партии

Выбирали кандидатов, которые представят партию на осенних выборах в Госдуму и Самарскую Губернскую Думу. Фото: «Единая Россия»

В Самарской области завершилось предварительное голосование «Единой России» – первый этап выборной кампании. На нем выбирали кандидатов, которые представят партию на осенних выборах в Госдуму и Самарскую Губернскую Думу. В этом году в голосовании приняли участие 296 562 человека – явка составила 12,47%.

«Те, кто поддержал предварительное голосование, приняв в нем участие, – это люди, которые верят в партию и именно с ней связывают развитие Самарской области», – рассказали в региональном исполкоме.

Особое внимание уделили участникам специальной военной операции. На все уровни выборов по стране заявились более 1300 участников СВО, в Самарской области – 31 человек. Победителями предварительного голосования стали участники СВО, Герои России Денис Портнягин и Михаил Тамбовцев, а также дважды кавалер Ордена Мужества Рамис Терегулов.

Кандидаты и партактив начали сбор предложений в Народную программу 2.0. От Самарской области подано более 8,5 тысячи предложений на сайте «Есть результат» и более 9 тысяч инициатив от жителей на встречах с кандидатами.

