В Самарской области ожидается туман с видимостью 500 метров 2 июня

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью и утром 2 июня местами в Самарской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Избегайте внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль. Соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим», – рассказали в ведомстве.

При возникновении чрезвычайных ситуаций самарцам рекомендуют звонить по номеру «112». Напомним, в Самарской области ожидаются грозы, шквалистый ветер и град 2 июня.

