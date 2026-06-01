В Сызрани Kia Rio проехала на красный и столкнулась с Lada Granta

Возле дома №118 по улице Ульяновской на регулируемом перекрестке он проехал на красный и столкнулся с Lada Granta Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в 09:40 в Сызрани 70-летний мужчина на Kia Rio ехал по переулку Некрасовскому со стороны улицы Советской. Возле дома №118 по улице Ульяновской на регулируемом перекрестке он проехал на красный и столкнулся с Lada Granta под управлением 36-летнего мужчины, которая ехала со стороны улицы Володарского в сторону улицы Декабристов. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«После столкновения иномарка продолжила движение и наехала на световую опору. Водитель машины пострадал, его с места ДТП доставили в медицинское учреждение и госпитализировали», – рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал