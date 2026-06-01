В Тольятти нашли пропавшего 14-летнего мальчика

Противоправных действий в отношении найденного подростка не совершалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в Автозаводском районе Тольятти нашли 14-летнего подростка, который 25 мая около 18:00 вышел из здания на улице Дзержинского и пропал. В его поисках участвовали участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН, госавтоинспекторы и волонтеры. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Противоправных действий в отношении найденного подростка не совершалось. По собранным материалам будет принято процессуальное решение. Благодарим за содействие всех неравнодушных жителей, представителей СМИ и волонтерских организаций», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, на двух начальников самарской исправительной колонии завели уголовные дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал