В Чапаевке ребенка-инвалида обеспечили лекарствами на 156 тысяч рублей

В Чапаевске ребенок-инвалид нуждался в постоянном получении лекарств по льготе – они должны были предоставляться бесплатно. Однако в 2026 году по неизвестной причине нужные препараты ему вовремя не выдали. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Проверка не выявила объективных причин для снятия ребенка с льготного обеспечения. В результате ему бесплатно предоставили жизненно необходимые лекарства на общую сумму 156 тысяч рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

