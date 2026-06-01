В Самару прибудет «Театральный поезд» с 6 по 7 июня

С 6 по 7 июня в Самару прибудет «Театральный поезд» – всероссийский культурно-просветительский проект, в рамках которого артисты из региональных театров создают уникальную атмосферу театрального фестиваля. В течение этих двух дней жители города смогут посетить спектакли, увидеть выставки, поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Такой культурный обмен позволяет театрам делиться искусством с новыми аудиториями, знакомить зрителей с разнообразием стилей и традиций, делает театр более доступным для людей в удаленных от столиц регионах», – рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

6 июня в 9:00 на вокзале состоится торжественная встреча участников фестиваля. Он превратится в сценическое пространство. Там выступят артисты самарских театров, а также откроется выставка фоторабот, посвященная театральному искусству и театральным профессиям. В этот же день в «СамАрте» пройдет открытие самарского этапа и спектакль «Барышня-крестьянка» из Вольска. 6–7 июня на площадках театров «Мастерская», «Самарская площадь» и театра кукол выступят коллективы из Волгограда, Саратова и Вольска.

7 июня на вокзале пройдет интерактивный перформанс с участием заслуженной артистки РФ Розы Хайруллиной и более 350 самарских артистов. В свою очередь, самарские театры отправятся с постановками в Уфу и Ульяновск. Подробную информацию можно найти на сайте проекта по ссылке.

