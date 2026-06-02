Самарские семьи с детьми могут получить налоговую выплату с 1 июня

Налог на доходы физлиц пересчитают по ставке 6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области семьи с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную выплату. Социальный фонд начал прием заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

«Для оформления достаточно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы фонда. Остальные сведения проверят самостоятельно. Средства перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения», — рассказали в фонде.

На подачу заявления у родителей есть четыре месяца - до 1 октября. Выплату могут получить оба работающих родителя, усыновители, опекуны и попечители. Главное условие: в семье воспитываются двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении). Среднедушевой доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. У семьи не должно быть долгов по алиментам.

При оценке имущества действуют те же правила, что и для единого пособия на детей до 17 лет. Учитываются зарплата, пенсии, стипендии, алименты, доходы от самозанятости и проценты по вкладам. Маткапитал и субсидии на жилье в расчет не берут. Если выплату одобрят, налог на доходы физлиц пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут единовременно.

