В Тольятти поймали мужчину с крупной партией наркотиков

Водитель сильно нервничал и просил ускорить проверку

В Тольятти на КПП «Рубеж» полицейские остановили мужчину с крупной партией наркотиков. В его машине нашли более 180 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Водитель сильно нервничал и просил ускорить проверку. Во время досмотра на заднем сиденье нашли полиэтиленовый пакет с наркотиками», — рассказали в полиции.

За рулем автомобиля ВАЗ-2110 с номерами Оренбургской области оказался 30-летний житель Санкт-Петербурга. Ранее он не судим, воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Мужчина пояснил, что приобрел наркотик через интернет, забрал его в лесу и ехал в Оренбургскую область, чтобы сделать закладки.

От медосвидетельствования он отказался. На него составили протокол по статье о невыполнении требования о прохождении освидетельствования и передали в суд. В отношении мужчины завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд отправил его под стражу. Полицейские устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям и ищут его сообщников.

