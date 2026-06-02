В Самарской области женщина фиктивно прописала у себя семерых иностранцев

Женщина зарегистрировала иностранцев в квартире многоэтажного дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области участковые пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Жительница Жигулевска поставила на учет семерых человек в своей квартире. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Женщина зарегистрировала иностранцев в квартире многоэтажного дома, но не собиралась предоставлять им жилье для проживания. Ранее ее предупреждали об ответственности за нарушение миграционного законодательства», — рассказали в полиции.

Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Жигулевска. Ранее она не была судима. Несмотря на предупреждение полиции, женщина все равно нарушила закон. Свою вину она признала полностью.Теперь ей грозит ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал