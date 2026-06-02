Самарский театр представил спектакль «Три сестры» на фестивале «Мелиховская весна»

Самарский театр представил на фестивале спектакль по произведению А.П. Чехова / Фото: театр "Самарская площадь"

Театр «Самарская площадь» вернулся с международного фестиваля «Мелиховская весна». Он проходил с 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Этот фестиваль является старейшим театральным смотром спектаклей по произведениям великого писателя или о нем самом.

В этом году на участие в фестивале было подано 103 заявки от театров из 13 стран. В итоговую афишу включили всего 31 спектакль, в том числе от театра из Самарской области. «Самарская площадь» представила спектакль «Три сестры» в постановке худрука театра Евгения Дробышева.

«Для нас этот фестиваль стал новой важной вехой, открывающей новое театральное пространство. Нас приняли в дружную чеховскую театральную семью самого знаменитого фестиваля страны», — сказал Евгений Дробышев.

