В Самаре перекроют восемь улиц из-за Крестного хода 2 июня

Участки улиц будут открывать для проезда по мере прохождения Крестного хода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 2 июня временно перекроют движение на восьми улицах в центре города из-за Крестного хода, в честь 175-летия Самарской епархии и дня памяти святителя Алексия Московского. Об этом сообщает администрация Самары.

«Ограничение будет действовать с 9:00 до 13:00. Участки улиц будут открывать для проезда по мере прохождения Крестного хода. Просим автомобилистов заранее планировать маршруты», — рассказали в мэрии.

Крестный ход начнется в 11:00. Участники пройдут по улицам Ленинской, Ленинградской, Куйбышева, Венцека, Водников и Пионерской. В 12:00 у часовни святителя Алексия Московского состоится молебен.

Движение перекроют на участках улиц Ленинской, Некрасовской, Ленинградской, Куйбышева, Венцека, Водников, Пионерской и Максима Горького. В это же время там запретят остановку и стоянку транспорта, включая электросамокаты. Ограничения не касаются машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Городской транспорт будет работать без изменений, но пропустит участников шествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал