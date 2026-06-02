Герои мультфильмов появились на детских банковских картах

На карты нанесли изображения персонажей мультфильмов «Ну, погоди!» и «Простоквашино» / Фото: пресс-служба Сбербанка

Ко Дню защиты детей российский банк выпустил детские карты в лимитированном дизайне с героями Союзмультфильма. Дети от 6 до 13 лет могут выбрать детскую карту с персонажами любимых мультфильмов «Ну, погоди!», «Простоквашино» или «Приключения Пети и Волка», сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отмечают, что детская карта помогает ребенку учиться обращаться с деньгами: оплачивать покупки, получать кешбэк и копить карманные деньги. При этом взрослые могут отслеживать траты детей и устанавливать лимиты с помощью сервиса «Родительский контроль».

Согласно статистике банка, чаще всего родители переводят детям деньги в день рождения. На втором месте – переводы на еду и школьные обеды, на третьем – для накоплений. Также родители нередко переводят детям деньги за хорошие оценки, сопровождая их теплыми сообщениями или словами поддержки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал